Multinacional fornecerá bolsas de colostomia gratuitas ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco

Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura de Osasco firmou uma parceria com a Coloplast, multinacional dinamarquesa, que oferecerá gratuitamente bolsas de colostomia para pacientes do Hospital Antônio Giglio e um kit pós-cirúrgico.

A empresa, que atua nos cuidados com estomias, urologia, continência e tratamento de feridas, também fornecerá treinamento para médicos e enfermeiros que atuam no Centro Cirúrgico da unidade.

O ato de celebração de cooperação foi realizado no anfiteatro do Hospital Municipal Antônio Giglio. Representando o prefeito, o secretário de Planejamento e Gestão, Eder Máximo, agradeceu a parceria. “A gente fica muito feliz por poder fazer parcerias como essa com a iniciativa privada. Tenho certeza de que vai garantir mais qualidade de vida para muitas pessoas na nossa cidade”, afirmou.

O secretário executivo da Pessoa com Deficiência, Salomão Júnior, disse que iniciativas como essa são fundamentais para levar mais qualidade de vida para a pessoa com deficiência. “Hoje mais do que um ato político, é um ato humanitário. Isso daqui é se preocupar com a inclusão e com a qualidade de vida”, comentou.

“O munícipe que for atendido aqui no Hospital Antônio Giglio hoje, vai estar num local de referência, porque ele será acompanhado desde o começo até o fim do tratamento por uma equipe capacitada profissionalmente. Nosso objetivo é fazer com que o ostomizado leve uma vida normal e mais leve”, finalizou Tatiane Rezende, enfermeira da Coloplast.

A parceria firmada entre a Prefeitura de Osasco e a Coloplast tem a duração de 32 meses. A iniciativa foi intermediada pela AOOR, a Associação dos Ostomizados de Osasco e Região (AOOR), localizada na Rua Maria Luiza Pereira, nº 67, em Presidente Altino.