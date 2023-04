Multinacional Saint Gobain abre vagas de estágio em São Paulo

A multinacional francesa da área de construção civil Saint Gobain está com inscrições abertas em seu Programa de Estágio 2023 com vagas em São Paulo. Nesta edição, todas as oportunidades são destinadas a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica.

Podem se inscrever estudantes com previsão para concluir a graduação até dezembro de 2025 (confira abaixo quais cursos são aceitos) e que tenham renda de até três salários-mínimos na família. Também é necessário ter disponibilidade para fazer estágio por 2 anos em São Paulo.

As vagas de estágio na Saint Gobain são para atuar nas áreas de:

Centro de Pesquisa (cursos aceitos: Química ou Tecnologia em Processos Químicos);

(cursos aceitos: Química ou Tecnologia em Processos Químicos); Contabilidade (Ciências Contábeis);

(Ciências Contábeis); Centro de Serviço Compartilhado – crédito (Administração, Direito, Ciências Contábeis, Matemática ou Economia);

(Administração, Direito, Ciências Contábeis, Matemática ou Economia); Comunicação Interna (Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas);

(Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas); Operações Legais – jurídico (Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas);

– jurídico (Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas); Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (Latam) – (Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia Bioquímica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Gestão e Engenharia de Produção);

(Latam) – (Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia Bioquímica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Gestão e Engenharia de Produção); Remuneração – sistemas de RH (Cursos aceitos: Administração, Ciência da Computação, Engenharia de Produção, Ciências Econômicas, Matemática, Estatística, Engenharia Física, Engenharia da Informação, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Software);

(Cursos aceitos: Administração, Ciência da Computação, Engenharia de Produção, Ciências Econômicas, Matemática, Estatística, Engenharia Física, Engenharia da Informação, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Software); TI redes (Sistemas da Informação, Engenharia de Infraestrutura, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, Engenharia de Automação, Engenharia de Software, Engenharia, Mecatrônica e demais cursos relacionados à Tecnologia)

A bolsa-auxílio não foi informada. Já os benefícios oferecidos pela multinacional aos estagiários são: assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida, vale-transporte, Gympass, além de apoio psicológico, recesso anual e cesta de final de ano.

O processo seletivo é composto por quatro etapas, sendo: inscrições e testes, dinâmicas em grupo, entrevistas com gestores e admissão, prevista para ocorrer no mês de maio.

Como se inscrever nas vagas de estágio abertas na Saint Gobain em São Paulo:

Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 10 de abril na página de recrutamento da 99jobs (Programa de Estágio Saint-Gobain 2023 na empresa Saint-Gobain | 99jobs.com), onde podem encontrar mais informações sobre as oportunidades e a empresa.