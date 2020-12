Multinacional Saint Gobain tem vagas de emprego abertas em Osasco, Jandira e na Capital

A multinacional Saint Gobain, detentora de marcas como Telhanorte e Quartzolit, está com vagas de emprego abertas em Osasco, Jandira e na capital paulista. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Comunicação, Comercial, Financeira, Jurídica, entre outras.

Em Osasco, as vagas são para Assessor de Loja, Assessor de Operações, Vendedor e Assistente de Serviço ao Cliente. Em Jandira, a multinacional busca profissionais para os cargos de Coordenador de Mercado e Desenvolvedor Salesforce Pleno. Também há oportunidades para estágio em Marketing de Produto e Inteligência de Mercado.

Já na capital paulista, além de diversas vagas para assessor de lojas, há oportunidades para Coordenador de Produtos e Serviços Financeiros, Supervisor de Produtos Financeiros, Analista de Dados, Analista de E-Commerce sênior, Analista de Marketing Digital Sênior, Analista Contábil, Advogado pleno, Analista de Recurso Humanos, Analista de negócios.

Para o cargo de assessor de loja, o interessado de ter ensino médio completo, boa comunicação e comprometimento. Experiência anterior com vendas será diferencial. A oportunidade de analista contábil pleno exige que o candidato tenha graduação em Ciências Contábeis, vivência na área, organização e bom relacionamento interpessoal. É desejável conhecimentos em SAP e pacote Office intermediário.

Já para o cargo de advogado, o interessado deve ter graduação em Direito (OAB), inglês avançado e pacote Office intermediário. Serão considerados diferenciais pós-graduação em Direito Empresarial, espanhol, conhecimento do sistema Elaw e experiência em outras áreas do Direito, como proteção de dados e trabalhista.

Como se candidatar às vagas de emprego na Saint Gobain

Os interessados devem acessar o site de vagas da multinacional, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Aos contratados, além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, estacionamento no local, vale-transporte, seguro de vida e restaurante no local. Os benefícios podem variar de acordo com a função.

