Multinacional Saint Gobain tem vagas de emprego e estágio abertas em Osasco e Jandira

A multinacional Saint Gobain, detentora de marcas como Quartzolit e Telhanorte, está com vagas de emprego e estágio abertas em Osasco e Jandira. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nos departamentos Técnico, Comercial, Industrial, Logística e Marketing.

Em Osasco, a empresa busca por Assessor de Loja, Assessor de Operações e Assistente de Serviço ao Cliente. Já em Jandira, há vagas para Comprador PL, Coordenador de Mercado, Coordenador de Controle de Qualidade e Supervisor de Produção.

Também há oportunidades para estágio em Controladoria Industrial, Redes Industriais, Marketing de Produto, Engenharia Civil, SAC e Trade Marketing.

O cargo de assessor de loja exige ensino médio completo, experiência em atendimento ao cliente, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados, boa comunicação e proatividade.

A função de Coordenador de Marcado exige que o candidato tenha ensino superior completo, CNH e disponibilidade para viagens. É desejável ter atuado no segmento de tintas, em atividades comerciais ou de inteligência de mercado.

Já para a vaga de Coordenador de Controle de Qualidade, é necessário ter ensino superior completo em Química, Engenharia Química ou Engenharia de Materiais, inglês avançado e experiência com desenvolvimento de embalagens e gestão de pessoas.

Como se inscrever às vagas de emprego e estágio na Saint Gobain:

Os interessados em integrar o time de funcionários da multinacional devem acessar o site de recrutamento da Saint Gobain, selecionar o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

Além de salário compatível com o mercado, a Saint Gobain oferece benefícios como refeitório no local, com almoço e café da manhã,m vale-transporte ou estacionamento no local, cesta básica ou ticket alimentação, seguro de vida, participação de lucros, assistência médica e odontológica. Os benefícios podem variar de acordo com a função.

Os funcionários também terão acesso à sala de jogos e descanso com biblioteca, centro de saúde e bem-estar com massoterapia, nutricionista, médico e enfermeiro, além de usufruir de ambiente dinâmico de oportunidades e desafios.

