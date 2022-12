Mundial Calçados abre vagas de vendedor em Osasco e São Paulo para o fim de ano

A Mundial Calçados está com vagas de emprego abertas para o cargo de vendedor em Osasco e São Paulo. As oportunidades foram publicadas ontem (16) no perfil oficial da rede no Instagram.

Em Osasco, a Mundial Calçados está localizada na rua Antônio Agu, 370, no Centro. Há oportunidades para trabalhar também nas lojas da Lapa, Guarulhos, Mauá, Santana, Santo Amaro, Santo André, São Bernardo, São Vicente, Shopping Aricanduva, Shopping Center Norte, Shopping Morumbi e no Tatuapé.

Salários e benefícios não foram informados pela empresa. Já o regime de contratação é temporário.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail talentos@mundialcalcados.com.br ou cadastrá-lo no site da rede, no campo “Trabalhe Conosco”.