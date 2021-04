Mundo da Criança na zona Norte de Osasco deve ser entregue em 120 dias

A creche Mundo da Criança, em construção no Jardim Piratininga, na zona Norte de Osasco, terá capacidade para atender mais de 1 mil crianças em meio período e tempo integral. A previsão é de que a unidade fique pronta em aproximadamente 120 dias, de acordo com a Prefeitura.

Na última semana, o prefeito Rogério Lins (Podemos), se reuniu com o presidente da Fito, José Carlos Pedroso, e membros da diretoria da instituição para acompanhar o andamento das obras. A unidade está localizada na avenida Getúlio Vargas, 990, em frente ao novo Hospital da Criança, que também já está em obras.

Além da instalação moderna e inovadora, com padrões de infraestrutura física do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE), o Mundo da Criança zona Norte conta com 70 salas, sendo 38 salas de aula, berçário, fraldários, sala de amamentação, lactário, ambulatórios, sala de informática, sala multimídia, sala de professores, secretaria, almoxarifados e brinquedoteca.

A unidade tem ainda dois solários (um coberto e um a céu aberto), cozinha, refeitório, padaria, banheiros adaptados, playground, anfiteatro com capacidade para 100 pessoas, vestiários, uma quadra, um campo de futebol e sistema sustentável de aproveitamento de energia solar e reúso de água.

