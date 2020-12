Munícipes de Cotia podem marcar consultas nas UBSs via aplicativo

Por meio do Projeto “Conexão Saúde”, a Prefeitura de Cotia implementou tecnologia para agilizar o atendimento aos usuários das Unidades Básicas de Saúde do município. Agora, o munícipe pode agendar e cancelar consultas e procedimentos via aplicativo.

publicidade

Por meio do Conexão Saúde qualquer morador que tenha cadastro em uma UBS pode marcar ou desmarcar consulta com a atenção básica, além de acessar a disponibilidade de medicamentos por farmácia, agendamentos realizados e o histórico das últimas consultas.

Para ter acesso, basta baixar o aplicativo “Saúde Simples Cotia”, disponível gratuitamente para celulares e tablets ou, ainda, acessar o site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), em ‘Secretaria de Saúde’ e ‘Agendamento SUS’.

publicidade

Além disso, as agendas das unidades também estão disponíveis nos totens de autoatendimento (instalados em cada UBS) e no portal da Prefeitura de Cotia (no link da Secretaria de Saúde).

Readequação das UBSs de Cotia

O projeto-piloto do aplicativo Saúde Simples Cotia funcionou, inicialmente, da UBS do Portão. Todas as adequações foram feitas antes de o sistema ser levado para toda a rede de Unidades Básicas de Saúde do município.

publicidade

Em algumas unidades, a Prefeitura precisou instalar novas redes de telefone e internet para a implantação do sistema. Todas receberam monitores de senha, além de totens de autoatendimento.

Na UBS do Caputera foi feita a maior intervenção, com a apliação de dois para cinco consultórios médicos, banheiros reformados e com acessibilidade. A UBS tem sala de vacina, sala de procedimento, recepção, duas salas de espera para os pacientes, uma farmácia e uma sala administrativa.

Conexão Saúde

Todo o projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de Cotia, em parceria com o Instituto Tellus, que trouxe a expertise em criação de serviços públicos inovadores; a empresa OM30, responsável pelo sistema; a Roche Farmacêutica do Brasil e o Instituto Beth Jacob Laffer, que investiram na iniciativa.

Além das adequações físicas e de sistema, a Prefeitura, em parceria com o Instituto Tellus realizou ainda o treinamento dos colaboradores de todas as UBS’s. Todos os profissionais passaram por operação assistida e diagnóstico de uso e funcionamento do sistema.

…