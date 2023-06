Museu Catavento estará no Plaza Shopping Carapicuíba a partir desta quinta-feira (29)

O Museu Catavento, museu de ciência e tecnologia da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, estará no Plaza Shopping Carapicuíba a partir desta quinta-feira (29). O Plaza é o primeiro shopping da região oeste de São Paulo à receber as atrações do Catavento.

Serão 10 atrações com entrada gratuita.

O Museu Catavento fica em Carapicuíba até dia 31 de julho. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h, no Piso G1.

Para visitar, é preciso fazer um cadastro no site do Plaza Shopping. O Plaza Shopping fica na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.