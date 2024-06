Museu de Osasco recebe abraço simbólico de aniversário neste sábado, 22

O Museu Municipal de Osasco completará 48 anos de fundação no dia 30 de junho. Para celebrar a data, um grupo de osasquenses convida a população para um abraço simbólico ao casarão, situado na Avenida dos Autonomistas, neste sábado (22), às 10h.

publicidade

O Museu segue fechado há quatro anos. O Movimento em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Osasco (Modephac), organizador do encontro, tem expectativa de que o espaço seja tombado e reaberto, para que memórias nele contidas continuem a ser preservadas e apreciadas.

Na ocasião, o mesmo grupo pretende também lançar uma campanha pelo reconhecimento de Osasco como o “Berço da Aviação Nacional”. Pois reforça que foi em solo osasquense, no antigo Chalé Brícola – local que sedia hoje o Museu –, onde foi projetado e montado o primeiro avião brasileiro e de onde decolou o primeiro voo da América Latina, em 7 de janeiro de 1910, há 114 anos.

O aviador, o avião e o antigo Chalé Brícola

publicidade

O Aeroplano São Paulo foi projetado e construído pelo engenheiro autodidata e aviador Dimitri Sensaud de Lavaud. Filho de um imigrante francês, importante industrial da recém fundada Vila Osasco. Entusiasta do sucesso que Santos-Dumont obteve em Paris, em 1906, ao realizar o primeiro voo em uma máquina mais pesada que o ar, Dimitri decidiu construir seu próprio avião.

Ele então elegeu a casa dos pais, o Chalé Brícola, como seu escritório e oficina. Com a ajuda de um jovem mecânico de 18 anos, Lourenço Pelegatti, recém formado no Liceu de Artes e Ofício de São Paulo, e a colaboração entusiasta de operários da empresa da família, Dimitri concretizou o seu sonho.

Construiu seu aeroplano todo em Osasco, com materiais quase 100% nacionais e com recursos apenas familiares. Somente o aço que reforçou as rodas foi importado. Num tempo em que a indústria apenas engatinhava no Brasil. O talento admirável do jovem que patenteou mais de 1200 inventos, compensou a falta de tecnologia.

publicidade

Em 1974, o Chalé Brícola foi desapropriado para receber o Museu de Osasco, que foi inaugurado em 30 de junho de 1976. No ano seguinte, o então prefeito Francisco Rossi deu a ele o nome de Museu Municipal Dimitri Sensaud de Lavaud, em justa homenagem ao personagem que inscreveu Osasco na história da aviação.

SERVIÇO

Abraço simbólico ao Museu de Osasco

Quando: sábado, 22/06, das 10h às 12h

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 4001, Jardim Alvorada