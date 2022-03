Museu do Batman é atração gratuita no Raposo Shopping

O Raposo Shopping preparou uma programação especial para o mês de março e traz o universo do Batman, herói mais aclamado da DC Comics, ao empreendimento. O Museu do Batman e um encontro de cosplay do herói e o Coringa são algumas das atrações gratuitas.

O Museu do Batman conta com um acervo das oito décadas de história do herói, o Espelho Maluco do Coringa com toda a irreverência do vilão, e, para quem gosta ainda mais de tecnologia, um aplicativo especial de acesso gratuito – o “Caça aos vilões”.

A atração ainda inclui uma área exclusiva para bebês, Meeting Point com atividades lúdicas e estúdio de fotos, onde as crianças terão um encontro marcado com os cosplays do Batman e do Coringa, nos dias 20 e 27 de março, e 3 de abril, das 14h30 às 19h.

Organizado pela empresa Ludi Experience, licenciada da Warner Bros Consumer Products, o evento tem entrada gratuita e promete surpreender e encantar várias gerações, com entretenimento variado e marcante para a família, promovendo interação entre todas as idades.

Serviço

Museu do Batman

Quando: de 11 de março a 17 de abril, de segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h // Sessão: 30 minutos cada //

Meeting com cosplays do Batman e Coringa

Quando: dias 20 e 27 de março, e 3 de abril, das 14h30 às 19h, sendo cinco entradas, de 30 minutos cada: 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 e 18h30 //

Onde: piso São Paulo do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5) //

Inscrições: gratuitas, no local

Classificação: livre. Atividades infantis a partir de 3 anos de idade.