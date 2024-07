Museu do Futebol reabre nesta sexta (12) com entrada gratuita

O Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu em São Paulo, reabre suas portas ao público nesta sexta-feira (12) após passar por uma grande renovação. As mudanças visam tornar o espaço mais moderno, interativo e inclusivo, refletindo as transformações ocorridas no futebol e na sociedade nos últimos 16 anos.

Entre as novidades, destacam-se:

– Ampliação e criação de novas salas;

– Instalações inéditas nos 6 mil metros quadrados do museu;

– Maior foco no futebol feminino;

– Abordagem de temas como diversidade, inclusão e questões raciais;

– Melhorias na acessibilidade, com mais pisos táteis e conteúdos em Libras;

– Nova sala em homenagem a Pelé.

O museu funcionará de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada permitida até as 17h. Para celebrar a reabertura, a entrada será gratuita nos dias 12, 13 e 14 de julho.

O projeto de renovação recebeu um investimento total de R$ 15,8 milhões, com recursos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo e patrocínios via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Desde sua inauguração em 2008, o Museu do Futebol já recebeu quase cinco milhões de visitantes e se tornou referência em acessibilidade, conquistando diversos prêmios na área.

SERVIÇO:

Museu do Futebol

Reabertura: 12/07

Horário: 9h às 18h (entrada até 17h)

Funcionamento: terça a domingo

Entrada gratuita: 12, 13 e 14 de julho

Mais informações: www.museudofutebol.org.br