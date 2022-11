Músico Rogério Rochlitz apresenta seu show “A MPB e o Cinema” amanhã (29) em Barueri

O músico Rogério Rochlitz se apresenta amanhã (29), às 20h, no Complexo Cultural Praça das Artes, em Barueri com seu show “A MPB e o Cinema”, dentro do projeto Música na Villa. O show tem repertório de Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso. A apresentação de música instrumental vai contar ainda com a participação do cantor e compositor Leandro Bomfim.

O projeto Música da Villa tem por objetivo ampliar o repertório musical do grande público, promovendo uma série de concertos gratuitos com diferentes artistas.

Para assistir à apresentação em Barueri é necessário retirar ingressos por esse link ou duas horas antes do evento na bilheteira.

O Complexo Cultural Praça das Artes fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jd. dos Camargos.