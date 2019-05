Mutirão “Amor Por Osasco” atende solicitações de Ribamar na região do Jardim D´Abril

Mutirão “Amor Por Osasco” atende solicitações de Ribamar na região do Jardim...

Realizado pela Prefeitura, o mutirão “Amor Por Osasco” chegou à região do bairro Jardim D´Abril esta semana. Durante os serviços de zeladoria, são atendidas diversas solicitações feitas pelo vereador Ribamar Silva, presidente da Câmara de Osasco.

“Reivindicamos esses serviços para atender a solicitações feitas pelos moradores, através do telefone 156 da Prefeitura, e também aos ofícios e indicações realizados pelos vereadores. Estamos fazendo uma verdadeira faxina nos bairros”, afirma Ribamar, que acompanha de perto a execução dos serviços.

Também são realizadas ações no Jardim da Glória, Jardim Oriental, Jardim Nova América, Umuarama e adjacências.

Publicidade

A programação do Mutirão “Amor por Osasco” no Jardim D’Abril e região segue até a próxima terça-feira (21), com serviços como corte de mato, troca de lâmpadas, tapa-buracos, entre outras ações.

“Tem sido uma grande oportunidade de ouvir os pedidos da população e ver de perto as principais necessidades dos bairros. Ao final do Mutirão, nossa cidade estará ainda mais bonita e cuidada do jeito que merece”, finalizou Ribamar.