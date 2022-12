Mutirão de consultas atende mais de 2 mil munícipes em Osasco

Para agilizar o atendimento a munícipes que aguardam consultas por especialidades, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou mutirões de consultas aos fins de semana na Policlínica Dona Leonil Crê Bortolosso, no Piratininga. A previsão é de que a ação aconteça até o primeiro trimestre de 2023.

No primeiro fim de semana do mutirão, dias 10 e 11 de dezembro, mais de 2 mil munícipes foram atendidos nas seguintes especialidades: neurologia, cardiologia, oftalmologia e reumatologia. Só de consultas com médicos oftalmologistas, foram realizados mais de 1.600 atendimentos.

O prefeito Rogério Lins esteve no sábado (10) na Policlínica, onde conversou com pacientes e profissionais que atuam no mutirão. Nas redes sociais, o chefe do Executivo disse que até o fim de janeiro o município terá praticamente zerado a fila de espera para essas especialidades. “Hoje centenas de pessoas foram atendidas, e até o final de janeiro a fila estará praticamente zerada”, afirmou.

A administração municipal destaca que os agendamentos são feitos pela Central de Regulação, que entra em contato com o paciente informando a data e horário da consulta.