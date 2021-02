Mutirão de emprego oferece vagas para operador de telemarketing em Carapicuíba

Um mutirão de emprego será realizado no Centro de Carapicuíba na quinta-feira (11), com vagas para operador de telemarketing. Os interessados devem morar nas cidades de Carapicuíba, Osasco, Barueri e Jandira, ter entre 18 e 46 anos, ensino médio completo, experiência em Call Center e disponibilidade de horários. As oportunidades são para homens e mulheres.

A ação é promovida pela ex-vereadora Professora Sônia. Para participar do processo de seleção, os candidatos devem comparecer às 13h desta quinta-feira (11), no Coworking Complexo Educacional Professor Márcio Antoni (CEPMA), localizado na avenida Rui Barbosa, 605, 4° andar (Calçadão de Carapicuíba, em frente ao Banco do Brasil). É necessário levar documentos originais, currículo atualizado e caneta.

Aos contratados, além de salário compatível com o mercado, a empresa contratante, cujo nome não foi divulgado, oferecerá vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche e plano de carreira.

