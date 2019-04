Mutirão de zeladoria já removeu mais de 110 toneladas de entulho das ruas de Osasco

O “Mutirão Amor por Osasco”, ação de zeladoria e manutenção iniciada pela Prefeitura na segunda-feira (22), já removeu 110 toneladas de entulho das ruas e realizou a poda de mais de 50 árvores nos primeiros dias de atuação na região do Jardim Veloso, segundo a administração municipal. Nesta primeira etapa, que segue até dia 30, as equipes também trabalharão também no bairro Bandeiras.

Publicidade

O mutirão, que mobiliza equipes das secretarias de Serviços e Obras, de Meio Ambiente, da Saúde, de Transportes e da Mobilidade Urbana, objetiva organizar a cidade, com serviços de Zeladoria e Manutenção.

Parte dos serviços realizados foram solicitados pela Central 156 e envolvem poda de árvores, capinagem, limpeza, desobstrução de boca de lobo, pintura de sinalização de trânsito, retirada de entulho e limpeza da cidade.

A ação intersecretarial seguirá até o final do ano para atender todos os bairros da cidade, de acordo com a Prefeitura.

Publicidade

O prefeito Rogério Lins está acompanhando de perto todo o movimento e tem conversado com os comerciantes, trabalhadores e residentes da região atendida. “O nosso propósito é unirmos forças para transformar Osasco na cidade que queremos. E o mais importante, termos a colaboração da população para manter a manutenção dos serviços”, comentou.

Na Rua Sarah Veloso, Nilson Oliveira de Pontes, 51 anos, proprietário de uma loja de impressão, elogiou o mutirão de zeladoria. “A operação é necessária, mas a população precisa contribuir, mantendo a limpeza e não jogando lixo em qualquer lugar”.

Claudinei Santana Pereira, comerciante, disse que o bairro não recebia qualquer manutenção há mais de 10 anos. “Parece até outro bairro com as ruas e calçadas limpas e tudo organizado”, disse o comerciante estabelecido em frente à Praça Quinze de Novembro, onde houve também pintura de faixa de pedestres.

Publicidade

O mutirão contempla poda de árvore, combate e prevenção contra a dengue, roçagem e capinagem, manutenção da iluminação pública, sinalização viária, remoção de entulhos, remoção de carros abandonados, manutenção e limpeza de bocas de lobo, pintura e reforma de guias e sarjetas, regularização fundiária, tapa-buraco, entre outros.

A próxima etapa do mutirão será na Zona Norte, nos bairros do Jardim Helena Maria e Jardim Elvira, entre os dias 2 e 10 de maio:

Confira balanço dos principais serviços realizados nos dois primeiros dias, na região do Jardim Veloso:

• 282 buracos tapados

Publicidade

• 402 bocas de lobo limpas e 2 reformadas

• Mais de 500 residências vistoriadas pelas equipes de combate à dengue

e 17 coletas de amostras para diagnóstico laboratorial de larvas do mosquito

• 4,9 mil/m² de ruas, praças e passeios do bairro capinados

• 1840 m² de roçamento de praças e da UBS Veloso

Publicidade

• Amanhecer Seguro: 2 veículos apreendidos pela ROMU

• 11 vias com nova sinalização

• 1 remoção de veículo abandonado

• Implantação de 7 novas faixas de pedestres, entre outros

serviços.