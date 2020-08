Mutirão para emissão de RG acontece dias 24 e 25 no Poupatempo da Lapa

Para atender à demanda da população que precisa solicitar o RG com urgência, o Poupatempo realizará um novo mutirão de atendimento nos postos da Lapa, Santo Amaro e Cidade Ademar.

As três unidades reabrem para atender o público na próxima quarta-feira (26), mas o mutirão, exclusivo para solicitações de Carteira de identidade, acontece antes mesmo, na segunda e terça-feira, dias 24 e 25. O agendamento estará disponível a partir de sábado (22) e poderá ser feito pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br).

A expectativa é que cerca de 2.200 pessoas, que desejam solicitar ou renovar seu RG, sejam atendidas durante os dois dias de ação. Vale lembrar que, para garantir a segurança da população e dos colaboradores, o uso de máscaras de proteção será obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente.

Para ter a solicitação atendida, o cidadão deve comparecer na unidade, na data agendada, com a Certidão de Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Reabertura gradual

A reabertura dos postos em todo o estado está sendo feita de maneira gradual, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases laranja e amarela, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

Com a retomada das atividades presenciais, serão priorizados apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG, por exemplo. Atualmente, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran.SP e 50% dos prestados pelo Poupatempo já estão disponíveis online. Mais de 200 serviços estão sendo digitalizados pelo Poupatempo.