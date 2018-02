MWC 2018 apresenta as maiores novidades de smartphones para este ano

Nesta segunda-feira (26) se inicia a edição 2018 do Mobile World Congress (MWC) que trará novidades de smartphones para este ano. A feira acontece em Barcelona e acontecerá até quinta-feira, 1° de março.

Entre as maiores expectativas deste ano estão o Nokia 8 Sirocco, da Nokia; o Galaxy S9 e S9+, da Sansung; e o LG 30S, da LG;

Nokia 8 Sirocco

O Nokia 8 Sirocco é uma versão atual do já apresentando Nokia 8, na MWC 2017, mas com um visual diferente. O chassi é feito em uma única placa metálica, mas a tela é toda de vidro e faz a “curva 3D”, nas laterais.

O hardware também foi melhorado e agora apresenta ainda o carregamento expresso Qi.A impermeabilidade é IP67. Nas demais especificações de desempenho, os números permanecem os mesmos.

O nokia 8 Sirocco sai em abril nos mercados que já recebem smartphones da marca sob a HDM Global, que ainda não inclui o Brasil. O valor do aparelho é de aproximadamente €749, aproximadamente R$ 3.000,00 em conversão direito.

Especificações do Nokia 8 Sirocco

• Sistema operacional: Android One

• Tela: 5,5″ POLED (2.560 x 1440)

• Processador: Snapdragon 835 octa-core

• RAM: 6 GB

• Armazenamento interno: 128 GB

• Câmeras: 12 MP e 13 MP (traseiras) e 5 MP (frontal)

• Bateria: 3.260 mAh

Samsung S9 e S9+

Os aparelhos Samsung S9 e S9+ seguem, essencialmente, o design de seu antecessor, S8, mas agora com bordas mais finas. Além disso, o hardware foi atualizado, especialmente a câmara, CPU e memória RAM.

Especificações S9

• Tela: 5.8’’ QHD+ Super AMOLED (570 PPI)

• Chipset: Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) nos EUA e Samsung Exynos 9810 no resto do mundo

• RAM: 4 ou 6 GB

• Armazenamento: 64GB ou 128GB com espaço para micro SD de até 256 GB

• Conectividade: Bluetooth LE, NFC, USB-C, 4G LTE Cat 18

• Câmera traseira: 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6, 1 µm, AF), estabilização óptica, PDAF, zoom óptico de 2x, flash LED

• Câmera frontal: 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22 µm), foco automático, [email protected], “dual video call”, Auto HDR

• Sensores: leitor de íris, “sensor 3D”, leitor de digitais traseiro, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro, leitor de batimentos cardíacos, SpO2

• Bateria: 3.100 mAh, USB-C, Quick Charge 2.0, carregamento wireless Qi

• Recursos adicionais: Samsung DeX, ANT+, Bixby, som estéreo AKG

Especificações Samsung Galaxy S9+

• Tela: 6,2’’ QHD+ Super AMOLED (529 PPI)

• Chipset: Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) nos EUA e Samsung Exynos 9810 no resto do mundo

• RAM: 4 ou 6 GB

• Armazenamento: 64GB ou 128GB com espaço para micro SD de até 256 GB

• Conectividade: Bluetooth LE, NFC, USB-C, 4G LTE Cat 18

• Câmera traseira: 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6, 1 µm, DualPixel, AF) + 12 MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6, 1 µm, AF). Estabilização óptica, PDAF, zoom óptico de 2x, flash LED

• Câmera frontal: 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22 µm), foco automático, [email protected], “dual video call”, Auto HDR

• Sensores: leitor de íris, “sensor 3D”, leitor de digitais traseiro, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro, leitor de batimentos cardíacos, SpO2

• Bateria: 3.600 mAh, USB-C, Quick Charge 2.0, carregamento wireless Qi

• Recursos adicionais: Samsung DeX, ANT+, Bixby, som estéreo AKG

LG V30S ThinQ

O aparelho LG V30S ThinQ é o primeiro smartphone da LG a trabalhar com Inteligência Artificial na câmera. Com isso, o aparelho terá um recurso chamado de Vision AI, que será responsável pelo conhecimento de diversas imagens e terá uma série de recursos adicionais como sugestão de compras, reconhecimento de objetos e melhoria na captura de fotos e vídeos.

Segundo o site TecMundo, ainda não há informações sobre quando ele vai para os Estados Unidos e nem quanto vai custar por lá, mas há fortes rumores de que o aparelho vai ultrapassar a casa dos US$ 900 quando chegar oficialmente.

Especificações LG V30S ThinQ

• Sistema operacional: Android Oreo 8;0

• Resolução de tela: 2880×1440 pixels (QHD+)

• Processador: Qualcomm Snapdragon 835

• Processador gráfico: Qualcomm Adreno 540

• RAM: 6 GB

• Memória de armazenamento: 128 GB ou 256 GB

• Câmeras traseiras: dual; com 16 MP (f/1.6) e 13 MP (f/1.9)

• Câmera frontal: 5 MP (f/2.2)

• Bateria: 3.300 mAh

• Dimensões: 151,7 mm x 75,4 mm

• Espessura: 7,3 mm

• Peso: 158g