Na mesma semana, 8 traficantes são presos pela Guarda municipal de Barueri

Do dia 8 ao dia 13, a Guarda Civil Municipal de Barueri registrou quatro ocorrências de tráfico de entorpecente em Barueri. As ações resultaram em oito traficantes presos.

Publicidade

No primeiro dia, a Ronda Ostensiva Municipal da Guarda (Romu) deteve dois indivíduos em flagrante na Rua Renato Gatti (Engenho Novo). Os agentes patrulhavam um conjunto habitacional quando avistaram dois indivíduos (A.S.N., 21 anos, e D.S.F., 18) em atitudes suspeitas. No momento em que A.S.N. percebeu a presença da viatura, ele jogou um saco plástico dentro de um apartamento do prédio. Durante a revista pessoal em A.S.N. foram localizadas seis porções de maconha e a quantia de R$ 60. A sacola que foi arremessada para dentro do apartamento continha 51 invólucros com cocaína e 11 pedras de crack.

No segundo caso do mesmo dia, a Romu deteve em flagrante dois indivíduos na Rua Olga (Parque dos Camargos), que, ao avistarem a viatura, saíram correndo e gritando “Romu”, mas deixaram cair uma sacola preta com cinco pinos de cocaína. No muro defronte onde eles estavam parados havia uma sacola branca com 28 trouxinhas de maconha e 13 invólucros com cocaína. I.F.R., 25 anos, e N.F.S., 19, portavam a quantia de R$ 121.

Já na tarde de sexta-feira (dia 12), as viatura de radiopatrulha da Guarda detiveram um casal em flagrante na Rua Júlio Prestes (Jardim Belval). C.E.T.A., 23 anos, foi revistado e estava portando a quantia de R$ 20 e dois aparelhos de celular. B.A.S.C., 19, estava com a quantia de R$ 214. No local onde o casal estava foram encontrados 26 pinos de cocaína escondidos debaixo de algumas madeiras.

No último caso, integrantes da Romu detiveram um homem e apreenderam um adolescente em flagrante na rua Aracaju (Jardim São Luiz), na madrugada de sábado (dia 13). L.R.S., 21 anos, e L.H.S.S., 15, foram surpreendidos e atiraram uma sacola e uma bolsa no telhado de uma residência, que, averiguadas, continham 81 porções de maconha, 23 pinos de cocaína e 221 pedras de crack, bem como a quantia de R$ 1.114.

As ocorrências foram registradas na Delegacia do município, os traficantes permaneceram à disposição da Justiça e o entorpecente foi encaminhado para perícia.