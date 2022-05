Na sede da Lalamove, em Osasco, Rogério Lins fala sobre incentivo à empregabilidade e tecnologia

Após se destacar como a cidade que mais gerou emprego no Brasil em 2021, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Osasco tem se consolidado como uma potência na área da tecnologia, sendo escolhida para sediar grandes empresas como Mercado Livre, iFood, B2W, Dafiti, Facily, Rappi, Shopper e Ascenty.

O prefeito da cidade, Rogério Lins (Podemos), acompanhado do secretário de Planejamento e Gestão e interino da Secretaria de Comunicação, Éder Máximo, visitou, nesta quarta-feira (25), a sede do aplicativo Lalamove, localizada na avenida Domingos Odália Filho, no Centro.

Recebido pela diretora geral da Lalamove Brasil, Helena de Angelo e Lizo, a head de people latam, Paola Rodrigues, e a gerente de marketing latam, Fernanda Di Giaimo, Rogério Lins destacou características existentes no município e que chamam a atenção de grandes e pequenas empresas, tais como localização estratégica e políticas fiscais atrativas.

“Queremos que Osasco seja um grande polo tecnológico, como temos em Recife e Florianópolis, por exemplo. Para isso, criaremos políticas públicas que não sejam temporais, com um ambiente jurídico que envolva a Lei Orgânica e leis municipais que tragam segurança para grandes investimentos para nossa cidade, independentemente de quem estiver à frente da administração municipal; além de pensar no ponto acadêmico em produzir mão de obra qualificada aqui em Osasco para essas empresas”, afirmou o prefeito, na ocasião.

Lalamove

Fundada em dezembro de 2013, na Ásia, e há quase dois anos com sede em Osasco, a Lalamove é uma plataforma de entregas que conecta clientes e motoristas parceiros, garantindo a retirada e chegada de encomendas no mesmo dia com diversos veículos, como motos, carros, utilitários e pequenos caminhões.

Com mais de 150 mil motoristas cadastrados no Brasil, a empresa atua em São Paulo e Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Florianópolis, Ribeirão Preto, Maceió, Recife, Manaus, Belém, Aracaju e São Luís.