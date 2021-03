Na semifinal da Superliga, Vôlei de Osasco encara o Praia Clube no Rio nesta sexta-feira (26)

O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Dentil Praia Clube, na noite desta sexta-feira (26), na primeira rodada do playoff que decidirá quem garante uma vaga na final da Superliga 20/21. A partida terá início às 19h, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Devido ao avanço da pandemia de covid-19, todos os confrontos da temporada serão realizados no mesmo local, sugerido pela Confederação Brasileira de Vôlei, como uma “bolha” para proteção dos atletas e dos clubes. Sem a presença de público, os jogos serão transmitidos pela Sportv 2.

“Normalmente, esse seria um momento na competição em que teríamos a arquibancada lotada em Osasco, contando com nossos apaixonados e fiéis torcedores como nosso sétimo jogador. Mas vivemos tempos que exigem adaptações e estamos indo para a bolha de Saquarema, para uma semifinal totalmente diferente das que eu disputei nesses meus 21 anos de Superliga”, declarou o técnico Luizomar.

Campeão paulista, o time osasquense com Tandara, Jaque, Mayany, Camila Brait e companhia terminou a fase de classificação na vice-liderança, com 17 vitórias em 22 rodadas, uma a mais que o Praia, terceiro colocado. No confronto direto na competição, a vantagem é das osasquenses, que bateram as adversárias de Uberlândia no primeiro e no segundo turnos.

