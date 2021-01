Na virada do ano, GCM de Osasco acabou com pancadões, apreendeu “paredão de som” e deteve bandido em “saidinha”

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco realizou a operação Saturação durante as festas de fim de ano. Durante a ação, um indivíduo beneficiado com a “saidinha de Natal” foi detido após roubar pertences de passageiros de um ônibus, aglomerações foram dispersadas e motos em situação irregular e um paredão de som foram apreendidos.

No dia 1° de janeiro, a GCM acabou com pandadões que reuniam aproximadamente 1,8 mil pessoas na rua Pardinho e nas avenidas Eurico da Cruz e Passaredo. Na zona Sul de Osasco, a intervenção ocorreu nas avenidas Nelson Mandela e dos Trabalhadores. Também houve a apreensão de uma moto na rua César Ladeira.

Dando continuidade aos trabalhos, a GCM apreendeu, no domingo (3), um carro com som irregular no Novo Osasco. Com a chegada das equipes, o proprietário chegou a desligar o som, mas teve o veículo apreendido. Já no Jardim Conceição, a equipe da ROMU se deparou com um condutor de motocicleta fazendo malabarismo, faz a abordagem do rapaz e apreendeu a moto.

No Centro da cidade, na rua Batista de Azevedo, os guardas tiveram de conter populares, que seguravam um indivíduo que havia roubado passageiros e o cobrador de um ônibus e estava com diversos celulares e uma quantia em dinheiro. O criminoso, que estava em liberdade provisória, beneficiado com a “saidinha de Natal” foi detido, levado ao Hospital Municipal Antônio Giglio e em seguida ao plantão policial.