Na volta da Câmara, Rogério Lins diz que 2019 foi ano produtivo e anuncia entregas de obras

A Câmara Municipal de Osasco retomou as sessões legislativas na terça-feira (4), com a presença do prefeito Rogério Lins (PODE).

Em discurso, o chefe do Executivo destacou realizações ao longo de seus três primeiros anos de gestão e anunciou que nos próximos dias serão entregues grandes obras na cidade, em sintonia com as celebrações pelo aniversário de 58 anos de Osasco (em 19 de fevereiro).

“O que me deixa feliz neste início de ano é que 2019 foi um ano produtivo, entregamos diversas obras, entre elas creches, reforma de unidades de saúde, do Hospital Antônio Giglio e, na área de segurança, conseguimos, com a ampliação de investimentos, dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal, adquirir equipamentos (300 câmeras de monitoramento) e reduzir alguns índices de criminalidade”, destacou Rogério Lins.

“E nos próximos dias vamos entregar a primeira unidade do Mundo da Criança (Fito zona Sul, que atenderá cerca de 450 crianças), a UBS de Presidente Altino, e iniciar a construção de uma UBS na região do Portal D’Oeste”, completou o prefeito. No dia 12, a Prefeitura apresentará, em evento no Teatro Municipal “Glória Giglio”, um calendário festivo de aniversário da cidade.

Rogério Lins também destacou o trabalho dos vereadores. “Esta Câmara revelou grandes políticos, que deram sua contribuição para Osasco e para o Brasil. Às vezes temos divergências de opiniões, mas na maioria das vezes nos unimos em prol de nossa cidade, independentemente de posições partidárias. Respeito muito o trabalho do Legislativo, até porque foi aqui que comecei minha trajetória política. Então, tenho de agradecer pelo aprendizado e por nos ajudarem a fazer o melhor por Osasco”, disse Lins.

A Câmara Municipal de Osasco é presidida pelo vereador Ribamar Silva (PSD). Também participaram do ato o deputado estadual Ataíde Teruel, secretários municipais e demais vereadores.