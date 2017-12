Namorada de Marcelo Rezende deve brigar por pensão: “Estou pensando em mim, vou brigar por meus direitos”

Em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, Lu Lacerda, ex-namorada de Marcelo Rezende, disse que está desempregada e indicou deve lutar para ter direito a pensão ou parte da herança do apresentador, que morreu em setembro, vítima de um câncer.

“Estou pensando em mim, eu tenho uma filha e vou pensar em mim, eu vou brigar por meus direitos”, afirmou ela.

Ela argumenta que parou de trabalhar para cuidar de Rezende em tempo integral em seus dias, a pedido dele. “Ninguém sabe o que vivi com o Marcelo. Morei com o Marcelo e estava com ele em tempo integral”, declarou.

O colunista Leo Dias deu a informação de que ela está pensando em pedir uma pensão provisória, de um ano, até conseguir um emprego e se restabelecer.

A intenção de Lu Lacerca em obter recursos da família de Rezende deve gerar mais um capítulo da “guerra” da namorada do apresentador com os filhos dele, que após a morte dele a expulsaram da mansão em que ela vivia com o apresentador, em Alphaville.