Nando Viana se apresenta em Barueri nesse sábado (16)

O humorista Nando Viana é a atração do Centro de Eventos de Barueri nesse sábado (16), às 21h. O comediante traz para a cidade seu show “Coloca o Cinto que a Viagem Vai Ser Longa”, seu mais novo solo de stand up comedy, o terceiro de sua carreira.

publicidade

O gaúcho, que tem mais de 10 anos de carreira, promete continuar entregando as histórias mais engraçadas que acontecem com ele em seu cotidiano, bem como as palhaçadas típicas do programa que pilota ao lado de Thiago Ventura, Rodrigo Marques, Rafael Portugal e Fabiano Cambota, o “A Culpa É do Cabral”.

Os ingressos estão disponíveis em Bilheteria Express. A classificação é 16 anos.

publicidade

O Centro de Eventos fica na Av. Sebastião Davino dos Réis, 672, Jardim Tupanci, Barueri.