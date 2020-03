Nany People apresenta musical em Osasco nesta sexta (13)

Pela primeira vez, a humorista e atriz Nany People vai trazer o musical “Nany é Pop” ao Teatro Aspro, em Osasco. A atração será nesta sexta-feira, às 21h.

No musical, Nany apresenta canções embaladas nas variações do amor. Em seu repertório solo, a humorista destaca as maneiras de amar sejam elas romântica, passional ou ponderada.

Os ingressos custam R$ 60 (mais taxa de serviço R$ 9) e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express. Estudantes, professores da rede pública, aposentados e pessoas acima de 60 anos pagam meia entrada R$ 30 (mais taxa de serviço R$ 4,50).

O Teatro Aspro fica na rua Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22, Vila dos Remédios.

Serviço

Musical “Nany é Pop”

Data: Sexta-feira (13) // Horário: 21h // Local: Teatro Aspro, rua Joaquim Dias de Oliveira Remedies, 22, Vila dos Remédios // Ingressos: Bilheteria Express