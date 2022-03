“Não assisto BBB 22. Muito ruim”, diz Bolsonaro e web reage: “Pior é o teu governo”

A eliminação de Jade Picon do BBB 22, na noite desta terça-feira, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Até o presidente Jair Bolsonaro opinou sobre o reality da TV Globo, nesta madrugada (9), e agitou os internautas.

publicidade

“Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos”, escreveu Bolsonaro no Twitter, às 3h34 de hoje. “Tá ruim, mas não chegou no nível do seu governo. Boa noite”, respondeu um internauta. “Certeza que ficou chateado com a eliminação da Jade”, disse outro.

– Não assisto BBB22. Muito ruim. Boa noite a todos! 👍 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2022

publicidade

“Que merd*, tenho que concordar com ele”, escreveu outro. “Alguém dá um emprego pra esse desocupado”, disse outro. “Pra ter tuitado às três da manhã é certeza que viu a eliminação da Jade e ainda ficou ligado no Globoplay depois”, disparou outro internauta.

um acerto do governo dele kk https://t.co/uJTFpcwx0o — L 🦇 (@swiflyn) March 9, 2022

publicidade

Pior é o teu governo. https://t.co/qlYVyK0aWt — Alexɑndre Aquiles (@umdenos_) March 9, 2022

certeza que ficou chateado com a eliminação da Jade https://t.co/occQjsTSFH — tui hadyballer  (@tulindeza) March 9, 2022

O paredão com Jade, Arthur Aguiar e Jessilane foi o segundo maior da história do Big Brother e teve mais de 700 milhões de votos, segundo a Globo. A influenciadora digital Jade Picon, uma das protagonistas dessa edição, que foi muito criticada dentro e fora da casa nos últimos dias por sua postura “apelativa” no jogo, saiu com 84,3% dos votos.