Não cometa esse erro em marketing digital

Por Jeferson Martinho*

As mudanças constantes nas mídias sociais tornam sites ainda mais essenciais para os negócios. Por isso, não importa que tamanho tenha seu negócio, não cometa o erro de negligenciar seu site. Nunca.

Essa é uma dica importante de sobrevivência na era digital. Tenha (e mantenha atualizado) seu site próprio, o site de sua empresa ou organização. Não importa seu ramo de atuação. O site da sua empresa sempre será sua principal vitrine no mundo virtual. Com estratégia e planejamento (principalmente SEO e SEM, mas isso é assunto para outro artigo) ele pode se transformar em sua principal plataforma de diálogo e interação com os clientes. Um recurso imprescindível para a captação de leads e potencialização de vendas. Venda você online ou não.

As alterações de algoritmos e comportamentos nas redes sociais são incrivelmente comuns e afetam milhões de usuários. Como o anúncio mais recente feito pelo dono do Facebook, Mark Zuckerberg, no evento F8 realizado no início de maio deste ano. O F8 é uma conferência para desenvolvedores que se utilizam de todas as plataformas do Facebook, incluindo Messenger, WhatsApp e Instagram.

Zuckerberg revelou uma série de mudanças que acontecerão no Facebook nos próximos meses. Ele comparou a rede social uma praça pública, revelando que sua intenção é levar a plataforma à condição de “sala de estar”, incentivando as conversas reservadas, efêmeras, com foco em privacidade. Aliás, privacidade seria agora o novo mantra da rede.

Não ficou exatamente, no entanto, como isso vai funcionar. Mas já podemos contar com uma coisa: vai ficar mais caro, como sempre , para potencializar marcas e vendas através da plataforma.

A certeza que vem dos números

Segundo a consultoria de marketing digital AdStage , o valor necessário para atingir o mesmo resultado em termos de cliques e interações no Facebook saltou 122% de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. O relatório da AdStage para o 1º trimestre de 2019 indica crescimento ainda maior, de 287,6% e 191,1% para o CPC (custo por clique) e CPM (custo por mil impressões) respectivamente, em relação ao mesmo período de 2018!

Não é segredo para ninguém que o Facebook se transformou numa grande plataforma de publicidade, um glutão de recursos que negocia espaços de anúncios e, vai além, os nossos dados pessoais, com a justificativa de entregar uma publicidade direcionada e cada vez mais assertiva. E é importante ressaltar que essa estratégia não é exclusiva. Todas as mídias sociais a adotam.

O resultado é que negócios estruturados para funcionar em apenas um canal, em dependência quase exclusiva de uma mídia social, estão totalmente à mercê dos desígnios dessa rede, portanto muito mais sujeitos às intempéries e alterações de algoritmos.

Seu site só depende de você

O site da sua empresa, ao contrário, só depende de você e de sua própria equipe.

Ao longo dos últimos anos, uma série de midias sociais surgiram e desapareceram. Mas desde o nascimento da chamada Web e da invenção dos hiperlinks, não se projeta no horizonte qualquer perspectiva do fim do “WWW”. A concorrência se acirrou, é verdade. Mas os sites, suas ferramentas e os mecanismos de localização e indexação de seus conteúdos (notadamente o Google) apenas reforçaram sua presença fundamental na Internet.

E não. Não se trata aqui de diminuir a importância do investimento nesta ou naquela mídia social. Com inteligência e técnicas adequadas, o sucesso de qualquer campanha de marketing digital passa obrigatoriamente também pelas mídias sociais. Elas representam oportunidades e é preciso estar atento à maneira mais eficiente de aproveitá-las naquele momento. Mas nenhuma empresa pode negligenciar sua principal plataforma digital: o seu próprio site.

Os cuidados com o site de sua empresa

Para o site de seu negócio ou organização cumprir seu papel, entretanto, não basta existir. É preciso que esteja atualizado. Deve refletir de maneira fiel o perfil de sua empresa ou instituição, além de oferecer aos visitantes conteúdos e informações relevantes. Internautas em busca de seus serviços ou produtos devem saber, através do seu site, no acesso direto ou na busca, exatamente o que você oferece.

E, claro, é fundamental disponibilizar um ou mais canais de contato direto com esse visitante. Se através de um chat ao vivo ou um simples formulário de contato, o perfil de cada negócio e o volume de visitas poderá determinar a melhor estratégia. O fundamental aqui é que esse canal realmente funcione. Que o usuário seja respondido ou atendido. O resto é supérfluo. Encher o site de sistemas e tecnologias até pode ajudar, mas se o básico não estiver funcionando, vai ser apenas custo adicional.

Assim, quaisquer que sejam os movimentos das marés no mar de mídias sociais da atualidade, sua empresa terá sempre um porto seguro para onde atrair seus clientes, continuar prospectando e prosperando com marketing digital.

* Jeferson Martinho é diretor de inovação do Visão Oeste e CEO da Nova Onda Comunicação