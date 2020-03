“Não é desejo parar com as atividades da cidade, mas é pela vida”, desabafa prefeito de Itapevi

Itapevi é uma das cidades da região mais afetadas pelo novo coronavírus (covid-19), com quatro casos confirmados e 109 suspeitos até este domingo (29). O prefeito Igor Soares falou da saudade dos eventos públicos e fez um desabafo em meio à pressão de críticos do isolamento como medida de combate ao isolamento social para combater a disseminação do vírus.

“Saudade gigante dos eventos, das entregas de escolas, praças e outros equipamentos públicos, das reuniões para discutir projetos para nossa cidade”, declarou, por meio das redes sociais.

“Não é desejo de nenhum prefeito do mundo parar com as atividades da sua cidade. Mas, é pela vida, pela saúde pública, pelo amor ao próximo, por respeito aos profissionais de saúde e segurança e, principalmente, aos idosos é que estamos em casa, na quarentena e na torcida para que tudo isso passe logo”, completou Igor Soares.

Cursos

A Prefeitura de Itapevi também divulgou uma relação de uma série de opções de cursos online gratuitos para as pessoas que quiserem se qualificar durante a quarentena. Confira:

SEBRAE // O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) oferece muitos cursos, aulas e jogos on-line.

Acesse https://is.gd/Vj2aHw

SENAI // O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) oferece mais de dez cursos com certificação aos alunos que tiverem um aproveitamento igual ou superior a 70% do curso.

Acesse https://is.gd/QfIaND

FGV // A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece aproximadamente 60 cursos gratuitos e em diversas áreas do conhecimento.

Acesse https://is.gd/o4R0uS

USP // A Universidade de São Paulo (USP) mantêm algumas plataformas online para cursos e aulas gratuitas com mais de 30 disciplinas de graduação e pós.

Acesse https://is.gd/ibiWCQ

UDEMY // Em sintonia com a nossa Escola 5.0 de Idiomas e Tecnologia, o Udemy está liberando cursos de tecnologia da informação e a plataforma tornou gratuito diversos cursos da área de programação e tecnologia.

Acesse https://is.gd/xuiG3H

NOTORIUM PLAY // Para quem estuda Direito, há cursos gratuitos na plataforma Notorium Play para acesso em 30 dias, congressos online, aulas, documentários, minicursos e outras opções.

Acesse https://is.gd/NBrIBP

HARVARD // Uma das universidades mais conceituadas do mundo, a norte-americana Harvard disponibilizou mais de 100 cursos online gratuitos. São 14 áreas englobadas. Há certificados.

Acesse https://is.gd/szbOie