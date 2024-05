“Não ficará impune”, diz Rogério Lins sobre mulher que agrediu a filha, em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (16), para manifestar-se contra uma situação revoltante: uma mulher flagrada agredindo a própria filha, de apenas 3 anos, na rua.

“Cena revoltante de uma pessoa, que se diz mãe, depois de buscar a filha na creche a agrediu. Essa pessoa já foi identificada, a criança já estava protegida com a família”, declarou Lins.

As imagens foram exibidas no programa “Balanço Geral”, da Record TV, e repercutiu nas redes sociais, gerando indignação. No vídeo, a menina leva um chute da mãe, cai, se levanta e volta a dar a mão para a mulher. Um homem presencia o episódio, mas não faz nada.

Segundo o prefeito de Osasco, o ocorrido está sendo acompanhado pela Prefeitura, Ministério Público, Polícia civil e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): “Todos estamos acompanhando para que o caso não fique impune. Aqui em Osasco, violência não! Aqui é lugar de amor e respeito”.