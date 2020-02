“Não há risco à população”, diz Prefeitura de Jandira após incêndio em empresa de produtos químicos

A Prefeitura de Jandira emitiu nota sobre o incêndio em uma empresa de produtos químicos que chegou a gerar o bloqueio da rodovia Castello Branco na altura da cidade na manhã de hoje (10), devido ao risco de vazamento de material tóxico.

De acordo com a administração municipal, as chamas foram controladas pelos bombeiros por volta das 12h. “A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizou análise do produto expelido na fumaça e identificou que não há risco à população”.

Confira íntegra da nota da Prefeitura de Jandira sobre o incêndio:

“Um incêndio atingiu uma empresa de produto químico na manhã desta segunda-feira (10), no jardim Alvorada, em Jandira. O incêndio teve início após uma reação química provocado pelo contato da água da chuva, que invadiu o local, com o ácido clorídrico.

Publicidade

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para ocorrência e o fogo foi controlado por volta do meio-dia. A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizou análise do produto expelido na fumaça e identificou que não há risco à população.

Não houve feridos e a rodovia Castelo Branco foi liberada após interdição no período da manhã”.