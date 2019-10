“Não imaginei que uma homenagem a minha nora ia render tanto”, diz a sogra mais fofa do Brasil

Drica Borges viralizou nas redes sociais ao postar sobre a homenagem que fez para expressar o carinho que sente pela nora, Julia Genuino: um pôster com a foto dela na geladeira de casa. São milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. Em novo texto em matéria do Visão Oeste sobre o assunto, a sogra mais fofa do Brasil falou sobre a repercussão do gesto: “Nem acreditei no que vi, não imaginava que uma simples homenagem a minha nora ia render tanto”.

“Foram mais de 19.000 compartilhamentos, muitos comentários, solicitações de amizade e até mesmo conversas via chat. Realmente fiquei muito emocionada com tudo, pois, como disse em uma das conversas a elas: antes de ser sogra, já fui nora. E muitas vezes esperava um simples sorriso na hora de um oi que eu nunca tive”, contou Drica.

Sim!!! Eu tenho um poster da minha nora na minha cozinha 😍Ela é a coisa mais rica que eu tenho 🤗❤ A melhor nora, muito mais do que eu pedi!!! Pra sempre no meu coração 🌹🌹 Publicado por Drica Duda Mazim em Terça-feira, 24 de setembro de 2019

“Ter uma nora não é ter uma concorrente, e sim ter um algum para dividir com você o amor de uma pessoa que pode amar duas mulheres de forma diferente. É retribuir o amor que ela transfere a um alguém importante em sua vida, que é o seu filho. E ainda tem sogra que não gosta de nora por causa de ciúmes…Como não amar uma pessoa que entra na vida de seu filho como o mesmo objetivo que o seu: FAZER ELE FELIZ!!!”, continua ela no texto.

“Ter uma nora não é perder o seu filho pra ela, mas compartilhar com ela de um pedacinho que é tão seu. A Julia é um presente que Papai do céu me enviou, é muito mais do que eu pedi, e acredito, sim, que sogra e nora possam ter um relacionamento como mãe e filhas. Fico feliz em saber que de alguma forma a publicação serviu para unir algumas sogras e noras, mesmo que seja através de um simples comentário e uma marcação. Gratidão por esse momento!”, completou Drica.

É ou não é a sogra mais fofa do Brasil? Que belo exemplo!