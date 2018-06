“Não tenho dúvida que construiremos uma Osasco mais segura”, diz Rogério Lins

Durante a inauguração de prédio da Escola de Formação e Ensino da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, nesta quarta-feira, 20, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), elencou uma série de ações da administração municipal para fortalecer a área da Segurança Pública.

“Iremos deixar Osasco mais segura com o monitoramento do Centro de Operações Integradas, que está indo para a segunda fase de ampliações de câmeras. Também teremos aplicativos de leitura de placa de carros e identificação facial”, afirmou o prefeito.

“Com maior efetivo, o COI (Centro de Operações Integradas) monitorando a nossa cidade 24 horas, as novas viaturas que estamos contratando, além das ações do NOE (Núcleo de Operações Especiais) e do ROMO, junto com as polícias Civil e Militar, não tenho dúvida que construiremos uma Osasco mais segura”, completou Rogério Lins.

Escola de Formação e Ensino da GCM

O novo prédio da Escola de Formação e Ensino da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco fica na rua Ângelo Maglio, 45, Vila Yara.

A Escola de Formação e Ensino da GCM tem como objetivo favorecer a construção e implementação de políticas públicas de segurança urbana, por meio de cursos, palestras e pesquisas que atendam as necessidades da instituição e, consequentemente, da comunidade.

Além disso, a escola atua no resgate da identidade do guarda civil e no aprimoramento profissional, de acordo com a administração municipal de Osasco.

O novo prédio tem quatro andares sendo seis salas para capacitação (com capacidade para 40 alunos cada) e duas salas para coordenação, cada andar tem dois banheiros e um adaptado. O local também possui um elevador e um estacionamento subterrâneo.