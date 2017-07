“Não tenho dúvidas que o rodeio volta pra ficar”, diz Rogério Lins

Na noite da terça-feira, 18, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, participou do lançamento da Festa do Peão de Osasco 2017. O evento ocorreu no Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

Publicidade

A festa, que ocorrerá entre os dias 13 e 22 de outubro, é organizada pelos empresários Valter Pereira e Marcos Pacheco. Entre as atrações estarão Jorge & Mateus, Simone & Simaria, Henrique & Juliano, Wesley Safadão, Matheus & Kauan e Dj Alok.

De acordo com o prefeito Rogério Lins, a retomada da tradicional Festa do Peão é importante para a cidade, uma vez que aquece a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, além de elevar o nome da cidade no circuito dos rodeios. A última Festa do Peão do município ocorreu em 2013.

“Nossa cidade já realizou mais de 20 rodeios e a festa era considerada uma das mais importantes da região. Não tenho dúvidas que o rodeio volta pra ficar. Esse evento impulsiona a economia gerando mais de mil empregos, além de aquecer o setor hoteleiro e elevar o nome da nossa cidade”, afirmou Lins.

O último dia do evento contará com a apresentação da dupla Edson & Hudson e a entrada será um quilo de alimento não perecível.