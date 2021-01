No entanto, ele afirmou que está “cumprindo uma missão”

O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre seu desempenho no governo brasileiro durante bate-papo com apoiadores nesta terça-feira (19). “Não vou dizer que eu sou um excelente presidente”, declarou. No entanto, ele afirmou que está “cumprindo uma missão”.

Além disso, declarou Bolsonaro, “Tem muita gente querendo voltar o que eram os anteriores. Já reparou? É impressionante. Estão com uma saudade de uma…”, disse, sem concluir a frase.

