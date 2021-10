Narrador da Band diz que teve cartão usado indevidamente em posto de Osasco

Sérgio Maurício, narrador de Fórmula 1 na Band, relatou que teve seu cartão usado de forma indevida em um posto de combustíveis em Osasco enquanto narrava a última corrida, na tarde de domingo (24), dos estúdios da emissora, no Morumbi, em São Paulo.

“Ontem, na hora da corrida, às 16h, usaram meu cartão do @Bradesco, através da tag do @sempararoficial, para abastecer num posto em Osasco e eu estava na Band no Morumbi. Tem explicação para isso?”, afirmou Sérgio Maurício, por meio do Twitter, nesta segunda-feira (25).

Ontem na hora da corrida as 16 hs usaram meu cartão do @Bradesco através da tag do @sempararoficial para abastecer num posto em Osasco e eu estava na Band no Morumbi. Tem explicação para isso?? — Sergio Mauricio (@smdoficial) October 25, 2021

Vários seguidores do narrador o alertaram de que havia sido vítima de clonagem do cartão por criminosos que atuam em Osasco. O Sem Parar e o Bradesco responderam ao questionamento prometendo verificar o problema.

Oxi! 😳 Gostaríamos de entender melhor o seu caso, Sergio. Por favor, envie sua solicitação detalhada e o CPF do titular na DM, que nós vamos te atender por aqui 😉 — Sem Parar (@sempararoficial) October 25, 2021

Oi, Sergio. Pode me informar qual foi o cartão utilizado (crédito ou débito)? Vc entrou em contato com a central de atendimento responsável para verificar o que houve? Se preferir, me chama na DM. https://t.co/AZr1IzXD1m — bradesco (@Bradesco) October 25, 2021

Também teve quem indicasse a concorrência, que aproveitou a deixa… “Muda pra @ConectCarBr”, recomendou um seguidor. A concorrente do Sem Parar agradeceu: “Obrigada pela indicação! Parceria nota mil! Sérgio, qualquer coisa que precise estaremos à disposição, é só nos chamar através da DM ou acessar o nosso site para dar uma olhadinha nos planos!”.