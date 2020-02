Nasce o filho de Pyong Lee

O filho de Pyong Lee nasceu neste domingo (16), às 11h30. A equipe do hipnólogo usou a conta dele no Twitter para anunciar a chegada de Jake, mas por estar confinado no BBB20, da Rede Globo, o “brother” não sabe da chegada do bebê.

O pequeno Jake e a mulher do hipnólogo, Sammy Lee passam bem, segundo a publicação. “A gente deseja muita saúde pra essa família linda!”, escreveu a equipe de Pyong Lee na rede social.

Como as regras do reality não permitem que os participantes saibam o que se passa fora da casa, Pyong não foi avisado do nascimento do bebê, mas em vídeo gravado antes de entrar na casa e divulgado nesta segunda-feira (17), o “brother” revelou a expectativa de receber alguma notícia ao longo do reality.

“Provavelmente, o programa vai poder me premiar com algo, caso eu ganhe uma prova do líder ou do anjo, de ver foto dele, de saber dele e isso vai me trazer tranquilidade”, disse.