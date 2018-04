Natação Osasco é destaque no IV Troféu Guilherme Guido

A equipe de natação osasquense, representada pela ADA Osasco (Associação de Desportos Aquáticos de Osasco), conquistou no dia 24, em Limeira, São Paulo, o IV Troféu Guilherme Guido.

Osasco participou do evento com 42 atletas e conquistou 36 medalhas, sendo 12 de ouro, 14 de prata e 10 de bronze.

Com as conquistas, Osasco foi vice-campeão do torneio. Além disso, três atletas da equipe conseguiram quebrar cinco recordes, sendo:

. 50 m borboleta mirim 1 – Caíque Santos

. 50 m costas júnior 2 – Luís Paes

. 50 m borboleta júnior 2 – Luís Paes

. 50 m peito júnior 2 – Henrique Borges

. 50 m livre júnior 2 – Luís Paes