Natal Cidadania: CEU das Artes de Osasco oferece corte de cabelo, exame oftalmológico e mais

O CEU das Artes de Osasco se prepara para promover o Natal Cidadania, que oferece à população serviços gratuitos como exames oftalmológicos, cortes de cabelo, assessoria jurídica e outros. A ação conta ainda com uma programação repleta de atividades de cultura e lazer.

A iniciativa, que neste ano vai celebrar a vida, será realizada em duas edições: neste sábado (4), o evento acontece no CEU das Artes do Jardim Bonança. Já no dia 11 de dezembro, a comemoração será no Jardim 1º de Maio.

Durante o evento, será realizado o festival de futebol entre os Amigos do CEU com o time dos secretários da Prefeitura de Osasco, além do show de Natal com distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.

“Todos passamos por um longo período com muitas dificuldades e limitações. Por isso, estamos felizes por promover um evento tão grandioso como o Natal Cidadania, para festejar a vida, a família e, é claro, o nascimento de Jesus. Será um evento de amor, de gratidão, de alegria e de esperança”, explica Beth Parro, presidente do CEU das Artes.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), também ressaltou o Natal especial. “Neste ano teremos um Natal especial e diferente. Vamos agradecer pela vida e comemorar essa nova oportunidade após um período delicado. Continuamos alertas em relação à saúde e às medidas recomendadas pelas autoridades”, disse.

Produtos artesanais produzidos pelas alunas das oficinas do CEU das Artes, além de alimentos, também serão comercializados a preços populares durante o Natal Cidadania.

Confira a programação completa do Natal Cidadania no CEU das Artes de Osasco:

CEU das Artes – Bonança

Quando: sábado, 4/12

Local: Rua São Judas Tadeu – Jardim Bonança – Osasco

8h às 18h – Festival de Esportes (quadra e campo);

13h às 17h – Ação Cidadania com parceiros e serviços da Prefeitura;

13h às 21h – Feira gastronômica e artesanato;

17h às 18h – Artes Urbanas com DJ, beatmaker, batalha, beat box, hip hop e grafite (pista de skate);

18h às 18h30 – Roda de capoeira (hall);

18h30 às 19h30 – Festival da dança com sertanejo universitário, ballet, sapateado, capoeira, hip hop, dança do ventre, jazz, samba rock e zumba (teatro);

18h30 às 19H30 – Festival de Futebol dos Amigos do CEU x Secretários da Prefeitura de Osasco (campo);

20h – Apresentação da orquestra e show de Natal com a chegada do Papai Noel (palco principal)

CEU das Artes – 1º de Maio

Quando: sábado, 11/12

Local: Rua Nelson Mandela – Jardim 1º de Maio – Osasco

8h às 17h – Festival de Esportes (quadra);

13h às 14h – Mostra de Teatro infantil (teatro);

13h às 17h – Ação Cidadania com parceiros e serviços da Prefeitura;

13h às 21h – Feira gastronômica e artesanato;

16h às 17h00 – Festival de dança com sapateado, jazz e dança do ventre (teatro);

17h30 às 18h30 – Programação de artes urbanas com beatmaker, grafite e skate (pista de skate);

18h às 19h – Exposição de produtos de artes visuais, fotos de moda e da história do CEU das Artes 1º de Maio (sala multiuso 1);

18h às 19h – Exposição de vídeo mapping com projeções interativas nas paredes, além de jogos e equipamentos eletrônicos (biblioteca);

18h30 às 19h30 – Festival de Dança com sertanejo-forró, samba rock e zumba (palco);

19h30 – Apresentação da orquestra e show de Natal com a chegada do Papai Noel (palco principal).

