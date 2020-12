Natal do Baby Shark será atração em drive-in em Alphaville

O espetáculo Natal do Baby Shark e da Família Tubarão será apresentado no drive-in em Alphaville, Barueri, no dia 20 de dezembro, às 16h. A atração musical é livre para todos os públicos e promete divertir toda a família.

A produção conta a história do bebê tubarão, que está ansioso pelos presentes da época natalina. Tudo parecia tranquilo como em todos os anos, até que o Siri resolveu atrapalhar a ceia de Natal na casa da vovó tubarão, mas será que ele vai conseguir?

Os ingressos custam R$ 100 mais a taxa de serviço de R$ 17, por carro com até quatro pessoas, e podem ser comprados no site da Bilheteria Express. O drive-in fica na Alameda Tocantins, 234, Alphaville Industrial. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp (11) 94591-1557, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Serviço

Natal do Baby Shark drive-in

Quando: Domingo 20/12 às 16h

Onde: Drive-in – Alameda Tocantins, 234, Alphaville Industrial, Barueri

Ingressos: R$ 100 + taxa – disponíveis em www.bilheteriaexpress.com.br

Mais informações: WhatsApp (11) 94591-1557 (segunda a sexta-feira, das 10h às 17h)