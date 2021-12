“Natal Encantado”: hoje tem show de Maria Cecília e Rodolfo em Barueri

A programação musical do “Natal Encantado”, no Centro de Barueri continua. Nesta segunda-feira (20), a dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo sobe ao palco do Boulevard Central, às 20h30.

Entre as músicas de sucesso da dupla estão “Quem Ama Cuida”, Você de Volta” e “Coisas Exotéricas”. A dupla se apresenta logo após Jean Carreiro e Banda, que prometem agitar o público a partir das 19h.

“Hoje tem show em Barueri… Já estamos chegando, e vai ser lindo”, escreveu a dupla, nas redes sociais.

Amanhã, é a vez da banda CPM22 embalar o púbico ao som do rock nacional. Já na quarta-feira (22), quem se apresenta é Vanessa da Mata, fechando a programação especial de shows gratuitos.

Serviço

Natal Encantado em Barueri

20/12 – Maria Cecília & Rodolfo

21/12 – CPM 22

22/12 – Vanessa da Mata

A partir das 19h, no Boulevard Central

