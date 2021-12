Natal Iluminado em Osasco recebe orquestra, coral e mais atrações gratuitas

Com a inauguração do “Natal Iluminado – Um presente à vida” em Osasco, o público pode conferir apresentações de orquestras, corais e grupos de dança até o dia 19 de dezembro. As apresentações acontecem todas as sextas, sábados e domingos, das 18h às 22h, no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal.

A abertura oficial do Natal em Osasco foi realizada na última sexta-feira (3), quando o prefeito Rogério Lins (Podemos) e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, convidaram o Bom Velhinho para inaugurar a iluminação natalina na cidade.

A árvore de Natal com 17,5 metros de altura foi acesa após a contagem regressiva de todo o público presente. Além do Boulevard, que recebeu a casinha do Papai Noel, trenzinho luminoso, totem de letras “HO HO HO”, carrossel com 20 cavalinhos e um trenó, a fachada do Paço Municipal e o viaduto metálico também foram decorados.

Durante o evento, Rogério Lins alertou a população para seguir os protocolos de segurança e fazer o uso de máscara. “Embora Osasco esteja com bom desempenho no esquema vacinal (97% de cobertura da 2ª dose da população acima de 12 anos) e queda expressiva nos índices da pandemia do coronavírus, vamos manter os cuidados”, reforçou. “

“Esse é um encontro da família. Na última decoração fizemos um grande show, mas ainda não é o momento. 2022 vai ser um ano abençoado e um marco em nossas vidas e na história de Osasco. Um Natal abençoado a todos”, concluiu o prefeito.

Houve ainda apresentação da Banda Naguetta, Academia Wynner e dos corais do CATI e Atitude e Ação, ambos da Secretaria de Assistência Social de Osasco.

