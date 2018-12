Natal no Parque: em Barueri, Dom José fica aberto das 6h às 22h

Natal no Parque: em Barueri, Dom José fica aberto das 6h às...

Por conta das festividades de fim de ano, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente estendeu o horário de funcionamento do Parque Municipal Dom José, na Vila Porto. Até o dia 10 de janeiro, o espaço ficará aberto das 6h às 22h, inclusive aos finais de semana.

Uma boa pedida para o passeio é o horário noturno, pois o Parque Municipal foi todo decorado com luzes e enfeites natalinos. O destaque é para a bela árvore de Natal do lago. Há ainda outra árvore iluminada na área do campo.

Além de curtir a decoração de festas que pode render belas fotos para as redes sociais, os frequentadores encontram no local muito lazer e diversão. São 95 mil metros quadrados para contemplar o meio ambiente.

Possui diversos equipamentos de lazer para toda a família, como a minicidade – com casas de bonecas e tanque de areia -, playground, pista de skate, pista de atletismo e caminhada, centro de eventos e quadras poliesportivas (futsal, basquete, tênis, vôlei e vôlei de areia).

O endereço é rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto (Bairro Boa Vista), em Barueri. O telefone é 4198-5445. A entrada é gratuita.