Natal no Parque Shopping Barueri terá sorteio de iPhone 13

O Natal está chegando e os clientes que fizerem suas compras de fim de ano no Parque Shopping Barueri poderão concorrer a um Iphone 13 128GB.

De 1 a 24 de dezembro, a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente terá direito a um número para concorrer ao celular. Nas compras realizadas entre segunda e quinta-feira, o cliente terá direito a números em dobro.

As apurações acontecerão nos dias 12, 19 e 29 de dezembro às 10h. Para participar é necessário cadastrar as notas fiscais no app Gen ou presencialmente no posto de atendimento, localizado no piso L2.

As trocas podem ser feitas todos os dias, durante o horário de funcionamento do Parque Shopping Barueri, que está de portas abertas de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Mais informações podem ser consultadas no site do empreendimento.