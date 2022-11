Natal no Shopping Granja Vianna terá programação especial e sorteio de apartamento

O clima de Natal já está chegando ao Shopping Granja Vianna, em Cotia, que recebe o Papal Noel a partir deste sábado (12). Além de decoração e uma programação especial para toda a família, o empreendimento lança a promoção “O Que é Felicidade para Você?”, que vai sortear um apartamento de 43 m².

A festa começa com a chegada do Bom Velhinho e sua banda de Natal na Praça Central, no Piso L1, às 14h. A programação conta com teatrinhos e contação de histórias a partir do dia 13 de novembro, em duas sessões que acontecem diariamente às 15h e às 17h. É só chegar e aproveitar o piso L2 – em frente à Chilli Beans.

A partir do dia 17, o Papai Noel recebe as crianças para piqueniques com gostosuras e muita diversão todas as quintas-feiras, o shopping fará três sessões às 14h30, 16h e 17h30. Para participar dos encontros, basta fazer a inscrição no site PIQUENIQUE COM PAPAI NOEL SHOPPING GRANJA VIANNA em Cotia – 2022 – Sympla.

O Shopping Granja Vianna é o endereço do Natal. O empreendimento reúne mais de 130 marcas como Renner, C&A, Havaianas, O Boticário e Lojas Americanas para garantir os presentes de fim de ano e garantir a diversão da família e está com as portas abertas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.

Confira como participar da promoção e concorrer ao apartamento:

Além da programação especial de Natal, o Shopping Granja Vianna lança a promoção “O que é Felicidade para Você?”, que sorteará um apartamento de 43m², com dois dormitórios, vaga para carro e área de lazer com piscina. O imóvel fica em condomínio fechado, localizado na região da Granja Viana.

Para participar, o cliente deve cadastrar as notas fiscais de compras a cada R$ 400 pelo aplicativo PRIZOR CRMALL durante o período de 12 de novembro a 25 de dezembro. O sorteio será realizado em janeiro de 2023, com a previsão de entrega do apartamento e escritura em maio de 2023.

Programação do Natal no Shopping Granja Vianna

Mundo Mágico

Data: do dia 12 de novembro até o dia 01 de janeiro.

Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14 às 20h

Papai Noel

Data: do dia 12 de novembro a 25 de dezembro

Horário: segunda-feira a domingo, das 12h às 20h, e no dia 24 de dezembro das 10 às 18h / Pausa das 17h Às 18h

Contos de Natal e Meet and Greet

Data: 13,15,19,20,26 e 27 de novembro e 3,4,10 e 11 de dezembro

Horário:15h às 16h e das 17h às 18h

Local: Piso L2, em frente a loja Chilli Beans

Piquenique com o Papai Noel

Data: 14 e 24 de novembro e 1º, 8, 15 e 22 de dezembro

Horário:15h às 16h e das 17h às 18h

Local: Clubinho do Granja – L1 – Em frente à praça de eventos

Evento gratuito

Sorteio O que é Felicidade para você?

Data: de 12 de novembro a 25 de dezembro

Para participar: acumular R$400 em compras no shopping center, baixar o APP PRIZOR, cadastrar as Notas Fiscais na campanha O que é Felicidade pra você? e você ganha 1 cupom para concorrer ao imóvel.

Sorteio: janeiro de 2023

Entrega do imóvel: maio de 2023

Mais informações: Shopping Granja Vianna