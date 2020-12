Natal no Shopping Tamboré terá sorteios de 50 iPhones 12

Neste ano, a programação de Natal do Shopping Tamboré contará com o sorteio de 50 iPhones 12, modelo lançado recentemente pela Apple. Para ter a chance de levar um aparelho para casa, é necessário ser membro do programa de relacionamento do shopping, o VIVA.

O programa está disponível por meio do aplicativo do Shopping Tamboré. Ele mede o engajamento do consumidor e o classifica em categorias. As compras realizadas virtual ou fisicamente (a nota fiscal deve ser escaneada) geram pontos automaticamente.

Os usuários cadastrados na categoria 1 Estrela têm direito de resgatar 1 cupom, a categoria 2 Estrelas dá direito a 5 cupons. Já os consumidores da categoria 3 Estrelas ganham 10 cupons e a categoria 4 Estrelas garante ainda mais chances de ganhar, com 20 cupons.

Basta acessar a aba VIVA do app e resgatar o seu cupom. Automaticamente, um cupom será impresso e depositado dentro da urna de sorteio. A promoção é válida até o dia 27 de dezembro (no dia 25/12, o espaço da urna estará fechado, devido ao feriado de Natal). Já o sorteio será no dia 30 de dezembro.

Compre e Ganhe no Shopping Tamboré

Além do sorteio dos iPhones, o Shopping Tamboré preparou ainda um ‘Compre e Ganhe’ para os membros das categorias 2, 3 e 4 Estrelas. Para retirar o brinde, é simples: ao efetivar o cadastro e reservar o benefício dentro da aba VIVA, um QR Code será gerado.

O participante deverá comparecer, pessoalmente, ao stand de retirada de brindes, localizado no espaço Praça de Natal, apresentar o QR Code, acompanhado de um documento pessoal com foto e, em seguida, deverá retirar o brinde de sua respectiva categoria.

Usuários da categoria 2 Estrelas ganham um Panettone ou Chocottone Bauducco 500g. Quem está na categoria 3 Estrelas, ganha um Panettone ou Chocottone Bauducco 1kg e na categoria 4 Estrelas, o prêmio é ainda mais saboroso: um Panettone ou Chocottone Bauducco 750g e um vinho Casa Valduga.

