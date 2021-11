Natal: Shopping União de Osasco vai sortear 40 vales-compra de R$ 3 mil

O Shopping União de Osasco lança, na quinta-feira (18), sua Campanha de Natal, que vai sortear 40 vales-compra no valor de R$ 3 mil cada. Os clientes também poderão participar da promoção Comprou e Ganhou, com a entrega de panettones Panco 400g, limitado a uma unidade por CPF.

Para participar, basta acumular R$ 300 em compras nas lojas participantes (confira aqui), entre os dias 18 de novembro e 26 de dezembro. É necessário fazer o cadastro das notas fiscais, no Balcão de Auto Atendimento, localizado no Piso Autonomistas, via aplicativo Connect Shopping ou por meio do Whatsapp Chatbot (11) 94232-7782.

O sorteio dos vales-compra será realizado via Loteria Federal no dia 5 de janeiro de 2022. Já para retirar o Panettone Panco, o visitante receberá um QR Code que deve apresentar nas lojas de troca, localizadas nos Pisos Voegeli e Autonomistas do Shopping, próximas aos elevadores em ambos os pisos.

Serviço:

Campanha de Natal no Shopping União de Osasco

Período da campanha: de 18 de novembro a 26 de dezembro

Data do sorteio: 05/01/2022

Regulamento e lojas participantes: no site www.shoppinguniao.com.br/natal/

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco // Estacionamento gratuito nas primeiras duas horas.