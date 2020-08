Nathalia Arcuri convoca empreendedoras para consultoria gratuita e série do Youtube

A especialista em finanças e CEO da plataforma de entretenimento financeiro Me Poupe!, Nathalia Arcuri, está em busca de pequenas e microempreendedoras de São Paulo que precisam de ajuda para alavancar seus negócios. Serão cinco selecionadas para participar da série “Mulheres que Mudam o Mundo”, apresentada e encabeçada por Arcuri em parceria com o Youtube Originals, que receberão uma consultoria da especialista.

A série, cujo piloto foi ao ar no início do ano, retoma gravações da primeira temporada e contará com a participação, ainda, de outras empresárias de destaque no cenário brasileiro, convidadas por Arcuri. As inscrições vão até sexta-feira, 14 de agosto.

“Mulheres que mudam o Mundo” – a primeira série de Nathalia com o Originals -, tem como objetivo mostrar histórias de grandes empresárias, mulheres que conquistaram o sucesso profissional saindo do zero, e também abre espaço para pequenas e microempreendedoras fazerem uma consultoria com a empresária e CEO da maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, a Me Poupe!, sobre empreendedorismo, gestão de negócios, controle de gastos, metas e finanças.

O episódio piloto, lançado em março em homenagem ao mês das mulheres, contou a história de Zica Assis, uma das fundadoras do Beleza Natural, e atingiu mais de 20 milhões de visualizações na plataforma.

Durante o episódio inicial, Nathalia também surpreendeu duas pequenas empreendedoras. A Estela, dona de uma doceria, que na época do episódio estava há apenas três anos no mercado, e recebeu da especialista orientações sobre a importância da testagem do produto e cálculos fundamentais para poder precificar cada doce produzido. A outra pequena empreendedora, Bárbara, é proprietária de uma boutique sensual e precisou de dicas para melhorar a comunicação com seu público, além de como valorizar seus produtos por meio do propósito da marca.

Além da série “Mulheres que Mudam o Mundo” e das pautas que aborda em seu canal no Youtube, o Me Poupe!, Nathalia Arcuri também criou a plataforma SOS Me Poupe!, focada em ajudar pequenos e microempreendedores, profissionais autônomos e informais a sobreviverem à crise causada pela pandemia.

Já são aproximadamente 30 mil negócios cadastrados na plataforma, que além de servir como vitrine virtual para toda a audiência da Me Poupe!, que ultrapassa 15 milhões de pessoas todos os meses, também oferece conteúdos e ferramentas para facilitar e otimizar a saúde financeira dessas empresas.

Como participar:

Para participar do processo de seleção, a empreendedora deve enviar um vídeo para o e-mail mmm@mepoupenaweb.com, contando, em até três minutos, porque montou o próprio negócio, que estratégias já usou para atrair novos clientes, quais deram certo, quais deram errado e como a ajuda da especialista poderia alavancar seus negócios.

As inscrições vão até sexta-feira, 14 de agosto. Os requisitos para participação são ter CNPJ e, no máximo, até quatro funcionários na empresa.