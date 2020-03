Natura e Avon vão doar 2,8 milhões de sabonetes para ajudar no combate ao coronavírus

Para ajudar no combate ao novo coronavírus (covid-19), a Natura e sua subsidiária Avon, vão doar 2,8 milhões de sabonetes em barra e líquido para comunidades carentes.

A distribuição será feita nas cidades onde há operação das empresas, como São Paulo, Pará e Bahia. Além disso, os produtos serão distribuídos pela equipe interna de sustentabilidade, operações e logísticas, com a ajuda de parceiros da empresa.

“Nos sentimos responsáveis por informar a sociedade sobre as ações que estamos tomando para ajudar a barrar o contágio, cuidar de toda nossa rede e manter a economia circulando”, disse a Natura nesta segunda-feira (23).

Publicidade

Outra ação de solidariedade

O grupo, que reúne a Natura, Avon, The Body Shop e Aesop na região, fez também uma parceria com a São Martinho, empresa do setor sucroenergético, produzir 15 mil quilos de álcool em gel e 150 mil litros de álcool em solução 70% para serem doados para a Secretaria de Saúde de São Paulo.

O produto será doado em frascos de 750 ml para uso nos postos de saúde de todo o estado. A Avon ficará responsável pelo processamento e envasamento do álcool, enquanto a São Martinho vai fornecer a matéria-prima.

“Diante da pandemia global de covid-19, nós, da Natura, e a Avon reorientamos nossas fábricas para produção de mais sabonetes e álcool em gel. Nesse momento, mais do que nunca, é fundamental cuidar de si e dos outros”, disse o grupo.

…

Leia também: