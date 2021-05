Natura inaugura loja no Osasco Plaza Shopping

A Natura inaugurou uma loja física no Osasco Plaza Shopping no sábado (8). Agora, os amantes dos produtos da marca, como perfumes, maquiagens, cremes para pele e cabelo, diretamente no estabelecimento.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado é das 10h às 20h e aos domingos, das 14h às 20h. A loja disponibiliza ainda o serviço de entrega em domicílio. Basta entrar em contato pelo número (11) 93355-3262 para fazer o pedido.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o uso de máscara é obrigatório, assim como o respeito ao distanciamento entre as pessoas. A loja disponibiliza álcool gel e a limpeza dos produtos foi redobrada para garantir a segurança dos clientes.

Das mais de 60 lojas espalhadas no país, essa é a segunda na região. A primeira está localizada no Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri. A marca tem ainda quase 500 lojas Aqui Tem Natura, que são franquias de consultoras Natura em todo o Brasil.

